Лазаренко та Гладун виграли турнір з пляжного волейболу в Індії

Українки Марина Гладун і Тетяна Лазаренко здолали американську пару Гейлі Гарвард та Кайлі Деберг у фіналі турніру з пляжного волейболу BPT CHALLENGE, який проходив у місті Ченнай, Індія.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь українок (23:21, 21:17).

Перший сет спортсменки йшли рівно, але українки здобули перемогу на тайбрейку. Причому суперниці мали потрійний сетбол. У другому сеті для Гладун та Лазаренко було не простіше, але українки знову були краще за опоненток.

BPT CHALLENGE Chennai – пляжний волейбол

24 листопада, фінал

Марина Гладун (Україна)/Тетяна Лазаренко (Україна) – Гейлі Говард (США)/ Кайлі Деберг (США) – 2:0 (21:18, 21:19)

Нагадаємо, у півфіналі представниці України були сильніше за ще одних американок Тоні Родрігес та Моллі Шоу.