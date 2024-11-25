Лазаренко та Гладун виграли турнір з пляжного волейболу в Індії
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Українки Марина Гладун і Тетяна Лазаренко здолали американську пару Гейлі Гарвард та Кайлі Деберг у фіналі турніру з пляжного волейболу BPT CHALLENGE, який проходив у місті Ченнай, Індія.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь українок (23:21, 21:17).
Перший сет спортсменки йшли рівно, але українки здобули перемогу на тайбрейку. Причому суперниці мали потрійний сетбол. У другому сеті для Гладун та Лазаренко було не простіше, але українки знову були краще за опоненток.
BPT CHALLENGE Chennai – пляжний волейбол
24 листопада, фінал
Марина Гладун (Україна)/Тетяна Лазаренко (Україна) – Гейлі Говард (США)/ Кайлі Деберг (США) – 2:0 (21:18, 21:19)
Нагадаємо, у півфіналі представниці України були сильніше за ще одних американок Тоні Родрігес та Моллі Шоу.