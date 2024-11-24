Лазаренко та Гладун пробилися до фіналу турніру з пляжного волейболу в Індії

Українки Марина Гладун і Тетяна Лазаренко здолали американську пару Тоні Родрігес та Моллі Шоу в півфіналі турніру з пляжного волейболу BPT CHALLENGE, який проходить у місті Ченнай, Індія.

Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь українок (21:18, 21:19).

Обидва сети пройшли в рівній боротьбі, але нерви виявилися міцніше у Марини та Тетяни.

BPT CHALLENGE Chennai – пляжний волейбол

24 листопада, 1/2 фіналу

Марина Гладун (Україна)/Тетяна Лазаренко (Україна) – Тоні Родрігес (США)/Моллі Шоу (США) – 2:0 (21:18, 21:19)

Фінальний матч відбудеться сьогодні, 24 листопада. Старт – 13:00 за київським часом.

Суперницями будуть спортсменки зі США Кайлі Деберг та Хейлі Гарвард.