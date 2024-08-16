Попов та Рєзнік вийшли в 1/16 фіналу чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Українці Сергій Попов та Едуард Резнік змогли вийти в 1/16 чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

В останньому 3 турі групового етапу український дует поступився французам Ремі Бассеро та Кальвіну Ає. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 (18:21, 24:22, 15:11).

У підсумку українські спортсмени посіли 3 сходинку в групі A, набравши 4 залікові бали, чого вистачило для виходу в плейоф. Наступний матч Попов та Рєзнік зіграють проти Тімо Гаммарберга та Філіппа Валлера з Австрії. Поєдинок відбудеться завтра, 16 серпня, початок — о 14:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи з пляжного волейболу

3 тур, група A

15 серпня

Ремі Бассеро/Кальвін Ає (Франція) — Сергій Попов/Едуард Резнік (Україна) 2:1 (18:21, 24:22, 15:11)

Нагадаємо, у першому матчі ЧЄ Попов та Резнік поступилися нідерландцям Леону Луїні та Крістіану Варенхорсту, а в другому турі перемогли пару австрійців Матіас Сейсер/Лауренц Гроссіг.