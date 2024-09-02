Ключовий гравець Динамо не зіграє за збірну України у вересневих матчах

Захисник Динамо Денис Попов не допоможе збірній України у вересневих матчах Ліги націй.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Оборонець залишився у Києві та не поїхав у табір національної команди. Гравця турбує спина.

Таким чином тренерському штабу Сергія Реброва доведеться розраховувати на чотирьох центрбеків - Миколу Матвієнка, Іллю Забарного, Валерія Бондаря та Максима Таловєрова.

Нагадаємо, напередодні "синьо-жовті" визначилися зі списком гравців, які будуть викликані на вересневі матчі Ліги націй. Перший поєдинок відбудеться зовсім скоро — у суботу, 7 вересня на стадіоні "Епет Арене" у столиці Чехії, Празі, 0 21:45 за київським часом українці зіграють проти Албанії.

Також Україна проведе два номінально домашніх матчі: 11 жовтня у Польщі, місто Познань, на стадіоні "Enea Stadion Poznan" проти Грузії, та 14 жовтня у польському місті Вроцлав на стадіоні "Tarczynski Arena Wroclaw" проти збірної Чехії.