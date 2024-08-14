Попов та Резнік програли нідерландцям в стартовому матчі чемпіонату Європи

Українці Сергій Попов та Едуард Резнік програли нідерландській парі Леон Луїні/Крістіан Варенхорст у 1 турі чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 21:18, 21:11.

Наступний матч український дует зіграє проти пари Матіас Сейсер/Лауренц Гроссіг з Австрії. Зустріч відбудеться завтра, 15 серпня, о 15:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи з пляжного волейболу

1 тур, група A

14 серпня

Леон Луїні/Крістіан Варенхорст (Нідерланди) — Сергій Попов/Едуард Резнік (Україна) 2:0 (21:18, 21:11)

Чемпіонат Європи у Нідерландах буде тривати до 18 серпня. Зазначимо, що в групі з українцями змагаються ще 4 команди. В 1/8 фіналу напряму виходить переможець групи, а пари які посядуть друге та третє місце будуть брати участь в 1/16 фіналу.