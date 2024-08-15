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Попов та Резнік здолали австрійців у другому матчі чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Андрій Яросименко — 15 серпня, 16:47
Попов та Резнік здолали австрійців у другому матчі чемпіонату Європи з пляжного волейболу
Сергій Попов та Едуард Резнік
Beach Volleyball Ukraine

Українці Сергій Попов та Едуард Резнік перемогли пару австрійців Матіас Сейсер/Лауренц Гроссіг у 2 турі чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 (24:22, 21:15).

Наступний матч український дует зіграє проти Ремі Бассеро та Кальвіна Ає з Франції. Поєдинок відбудеться сьогодні, 15 серпня, початок — о 22:15 за київським часом.

Чемпіонат Європи з пляжного волейболу
2 тур, група A
15 серпня

Сергій Попов/Едуард Резнік (Україна) — Матіас Сейсер/Лауренц Гроссіг (Австрія) 2:0 (24:22, 21:15)

Зазначимо, що зараз українська пара посідає другу сходинку у своїй групі.Лідер групи потрапляє одразу в 1/8, 2 і 3 місце — в 1/16, а 4-5 місця покидають змагання. Чемпіонат Європи у Нідерландах буде тривати до 18 серпня.

Нагадаємо, у першому матчі Попов та Резнік поступилися нідерландцям Леону Луїні та Крістіану Варенхорсту.

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