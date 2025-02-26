Нападник Чорноморця поділився емоціями від дебютного голу в УПЛ, йому знадобилося 49 матчів

21-річний нападник Чорноморця Кирило Попов прокоментував дебютний гол в УПЛ. Він радий, що зумів забити вперше в чемпіонаті України саме за одеський клуб.

Слова гравця передає Український футбол.

"Д авно хотілося забити, але я знав, що це станеться саме тоді, коли буде дуже потрібно. Я дуже задоволений, що допоміг Чорноморцю виграти цей матч. Які відчуття після того, як забив колишньому клубу? Такі ситуації трапляються в футболі. Радий, що мій дебютний гол в УПЛ прийшов саме за Чорноморець", – сказав Попов.

Зауважимо, що гол Кирила приніс Чорноморцю перемогу над Колосом у 18 турі УПЛ. Нападнику знадобилося 49 матчів, щоб відкрити лік голам в еліті українського футболу. До одеського клубу він виступав за Колос та Минай.

За підсумками туру Колос залишився на 11 сходинці турнірної таблиці, маючи 18 очок після 18 зіграних матчів. Чорноморець же залишився на 15 місці, адже Оболонь також здобула перемогу та відновила перевагу над одеситами в УПЛ.