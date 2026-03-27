Жіноча збірна України U-18 перемогла Хорватію у другому матчі відбору на Євро-2026

У п'ятницю, 27 березня, жіноча збірна України U-18 з волейболу провела свій другий матч в межах кваліфікації на Євро-2026, у якому перемогла команду Хорватії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Команди йшли нога в ногу, а переможця виявили на тай-брейку, де сильнішими були "синьо-жовті".

Як відомо, у першому матчі Україна поступилася команді Чехії.

Чемпіонат Європи 2026

Дівчата, U-18, Кваліфікація, Група D

Хорватія – Україна 2:3 (25:22, 24:26, 12:25, 25:21, 4:15)

Нагадаємо, свій стартовий матч відбору провела також юнацька чоловіча збірна України, яка зазнала прикрої поразки від однолітків з Бельгії.