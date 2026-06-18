Тренер збірної Польщі поділився враженнями після перемоги над Україною в шостому матчі Лізі націй

Головний тренер жіночої збірної Польщі з волейболу Стефано Лаваріні поділився враженнями після перемоги над командою України.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

"Дівчата впоралися чудово – ментально, перш за все. У нас не було гарного початку третього сету, а Україна почала грати більш сфокусовано – і ми пропустили цей момент. З цієї причини, у нас були проблеми у третьому та четвертому сеті – у нас не було рішення в атаці у ті моменти. Але дівчата залишилися холоднокровними і використали усі можливості, щоб зробити камбек і виграти сет".

Також збірну України привітала найкраща бомбардирка матчу полячка Магдалена Стисяк.

"Хочу привітати Україну – ми знали, що вони будуть битися, але вони показали неймовірний волейбол і билися до кінця. Вони класно грають у цій Лізі націй".

Нагадаємо, що українська збірна поступилася команді Польщі в шостому турі Ліги націй з волейболу з рахунком 1:3. Після матчу капітанка "синьо-жовтих" поділилася причиною поразки України в останньому сеті – полячки не давали жодного шансу на перепочинок.