Балта скоротила відставання у фінальній серії жіночої Суперліги проти Буковинки

У п'ятницю, 1 травня, відбувся третій матч фінальної серії жіночої Суперліги з волейболу, у якому Балта перемогла чинних чемпіонок першості Буковинку.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Раніше команди вже провели два матчі в Чернівцях, в яких на тайбрейку перемогу святкували волейболістки Буковинки. Серія триває до трьох перемог.

Водночас у протистоянні за "бронзу" Добродій без проблем переграв Полісся та повів у серії 2:1.

Суперліга України з волейболу-2025/26

Жінки, фінал, 3-й матч

Балта – Буковинка 3:1 (15:25, 25:22, 25:12, 25:19)

Рахунок у серії 1:2

Матч за третє місце, третій матч

Добродій-Медуніверситет – Полісся 3:0 (30:28, 25:26, 25:21

Рахунок в серії 2:1

