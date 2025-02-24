Барком-Кажани набрали важливий бал у боротьбі за виживання в чемпіонаті Польщі

У межах 26-го туру чемпіонату Польщі з волейболу український клуб Барком-Кажани провів матч проти команди Белхатув.

"Кажани" зазнали поразки на тайбрейку з рахунком 2:3.

Львівський клуб мінімально здобував перемогу в першому та третьому сеті, але в інших зазнавав поразки.

Оскільки програш сталася в 5 сетах, то український клуб заробив 1 бал. Переможці отримали 2.

Чемпіонат Польщі – Волейбол

26-й тур, 24 лютого

Барком-Кажани – Белхатув 2:3 (25:23, 21:25, 25:23, 23:25, 11:15)

Завдяки тріумфу Белхатув закріпився на сьомій сходинці – 45 очок. Барком-Кажани тепер мають в активі 20 очок і йдуть на 14-му місці. Команда відстає від рятівної 13-ї сходинки на 5 пунктів.