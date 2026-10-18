Локомотив 1945 здолав Столичну НУБіП, перемоги Решетилівки й Епіцентр-Подоляни в Суперлізі

Результати матчів Суперліги з волейболу за 18 жовтня

У неділю, 18 жовтня, відбулись заключні матчі другого туру Суперліги з волейболу України сезону-2026/27.

У першому поєдинку ігрового дня між собою зійшлися Локомотив 1945 та Столична-НУБіП. Харків'яни здобули впевнену перемогу у трьох сетах.

Також з рахунком 3:0 Епіцентр-Подоляни здолали Ладижин. Найбільш конкурентне протистояння видали Решетилівка та Поділля.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга

18 жовтня

Локомотив 1945 – Столична НУБіП 3:0 (25:21, 25:19, 25:20)

Решетилівка – Поділля 3:1 (26:24, 19:25, 26:24, 25:20)

Ладижин – Епіцентр-Подоляни 0:3 (20:25, 27:29, 22:25)

Нагадаємо, що напередодні відбулись інші три матчі Суперліги.