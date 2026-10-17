Столична переграла Буревісник, Поділля поступилось ВК Борщів Поліція охорони ЗУНУ на старті Суперліги

У суботу, 17 жовтня, продовжилася програма першого туру Суперліги з волейболу України сезону-2026/27.

У першому матчі ігрового дня між собою зійшлися чернігівський Буревісник та Столична-НУБіП. Київський колектив переграв підопічних Романа Носка за підсумками всіх сетів – 21:25, 17:25, 16:25. Найрезультативнішим гравцем матчу став Олександр Зубор, набравши 15 очок для команди-переможця.

Реклама:

Згодом команді Поліції охорони ЗУНУ міста Борщів (Тернопільщина) вдалося здолати хмельницьке Поділля, попри одну програну партію. У перших двох сетах підопічні Юрія Паласюка впевнено впоралися з суперниками – 25:23, 25:22.

Утім, третя партія залишилась за хмельницьким колективом, хоч і зрештою Поділля не змогло створити камбек, програвши у фінальній частині зустрічі. Найбільше очок набрав Андрій Горбенко (23).

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга

17 жовтня

Буревісник – Столична – 0:3 (21:25, 17:25, 16:25)

ВК Борщів Поліція охорони ЗУНУ – Поділля Хмельницький – 3:1 (25:23, 25:22, 20:25, 25:23)

Також у межах ігрового дня було заплановано зустріч між клубами Епіцентр-Городок та МХП-Ладижин, яка мала розпочатися о 18:00.

Нагадаємо, що у попередніх матчах Епіцентр-Подоляни переграв Епіцентр-Городок, Локомотив 1945 розгромив Буревісник.