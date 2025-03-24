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Решетилівка розібралася з Поліцією Охорони в останньому матчі за 5-8 місця чемпіонату України

Микола Дендак — 24 березня 2025, 07:05
Решетилівка розібралася з Поліцією Охорони в останньому матчі за 5-8 місця чемпіонату України
ВК Решетилівка

У неділю, 23 березня відбулися останні матчі плейоф Суперліги, в яких команди розігрували 5-8 місця.

Першими між собою зіграли Поділля та Буревісник-ШВСМ. Поєдинок завершився перемогою подільців з рахунком 3:1. Команди між собою розігрували 6-7 місця.

5 сходинку достроково посіла Решетилівка. І в останній грі команда без проблем розібралася з Поліцією Охорони з результатом 3:0.

Суперліга України з волейболу – плейоф за 5-8 місця
3 тур, 23 березня

Поділля – Буревісник 3:1 (25:20, 21:25, 25:21, 25:18)

Поліція Охорони – Решетилівка 0:3 (17:25, 14:25, 14:25)

Турнірна таблиця плейоф Суперліги за 5-8 місця

  1. Решетилівка – 9 очок;
  2. Поділля – 6 очок;
  3. Буревісник – 3 очка;
  4. Поліція Охорони – 0 очок.

Нагадаємо, напередодні визначилися фіналісти плейоф Суперліги. Ними стали Житичі та Епіцентр-Подоляни. Дата та час проведення фінальної серії стануть відомі пізніше.

Буревісник Поділля Поліція Решетилівка Суперліга з волейболу

Суперліга з волейболу

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