Решетилівка розібралася з Поліцією Охорони в останньому матчі за 5-8 місця чемпіонату України

У неділю, 23 березня відбулися останні матчі плейоф Суперліги, в яких команди розігрували 5-8 місця.

Першими між собою зіграли Поділля та Буревісник-ШВСМ. Поєдинок завершився перемогою подільців з рахунком 3:1. Команди між собою розігрували 6-7 місця.

5 сходинку достроково посіла Решетилівка. І в останній грі команда без проблем розібралася з Поліцією Охорони з результатом 3:0.

Суперліга України з волейболу – плейоф за 5-8 місця

3 тур, 23 березня

Поділля – Буревісник 3:1 (25:20, 21:25, 25:21, 25:18)

Поліція Охорони – Решетилівка 0:3 (17:25, 14:25, 14:25)

Турнірна таблиця плейоф Суперліги за 5-8 місця

Решетилівка – 9 очок; Поділля – 6 очок; Буревісник – 3 очка; Поліція Охорони – 0 очок.

Нагадаємо, напередодні визначилися фіналісти плейоф Суперліги. Ними стали Житичі та Епіцентр-Подоляни. Дата та час проведення фінальної серії стануть відомі пізніше.