Визначилися фіналісти плейоф Суперліги, Решетилівка достроково виграла турнір за 5-8 місця

У суботу, 22 березня відбулися треті півфінальні матчі плейоф Суперліги, за підсумками яких визначилися команди-фіналісти турніру.

Як і в минулих двох іграх, ці півфінальні зустрічі не можна назвати конкурентними. В обох були очевидні фаворит та андердог.

І саме фаворити вибороли путівки до фіналу. Епіцентр-Подоляни, не програвши за три матчі жодного сету, пройшов Україну U-20. У той же час МХП-Ладижин зумів відібрати у Житичів два сети за серію. Проте це був максимум – клуб з Житомира виграв усі три поєдинки і також став фіналістом.

Суперліга України з волейболу – плейоф

1/2 фіналу, 3-й матч, 22 березня

МХП-Ладижин – Житичі-Полісся 0:3 (18:25, 15:25, 20:25) – Житичі виграли серію 3-0

Україна U-20 – Епіцентр-Подоляни 0:3 (18:25, 22:25, 21:25) – Епіцентр-Подоляни виграв серію 3-0

Дата та час проведення фінального поєдинку Суперліги України між Житичами та Епіцентр-Подоляни стануть відомі пізніше.

Паралельно із цим проходить мінітурнір за 5-8 місця Суперліги України сезону-2024/25.

У другому турі Буревісник переграв Поліцію охорони з рахунком 3:1, а Решетилівка з ідентичним результатом здолала Поділля.

Суперліга України з волейболу – плейоф за 5-8 місця

2 тур, 22 березня

Буревісник – Поліція Охорони 3:1 (26:24, 23:25, 25:17, 25:21)

Решетилівка – Поділля 3:1 (25:15, 20:25, 26:24, 27:25)

Після двох турів Решетилівка достроково отримала статус п'ятої команди сезону, вигравши обидва матчі. Поділля та Буревісник поборються за шосте місце, у той час як Поліція Охорони з двома поразками вже ні на що не претендує.

Ігри третього туру мінітурніру за 5-8 місця пройдуть завтра, 23 березня.