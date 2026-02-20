Визначилось місце проведення фіналу Кубку України

Фінальна стадія розіграшу чоловічого Кубка України з волейболу сезону-2025/26 відбудеться на домашній арені Епіцентрау-Подоляни.

Про це повідомляє Volletball.ua.

Півфінали та фінал відбудеться у місті Городок, Хмельницької області.

За підсумками чвертьфіналів були сформовані пари 1/2 фіналу турніру: Житичі-Полісся - Епіцентр-Подоляни-Збірна України U-20 та Епіцентр-Подоляни - Локомотив 1945.

28 лютого відбудуться півфінали, а наступного дня будуть розіграні бронзові нагороди та фінал турніру.

Нагадаємо, що чинний чемпіон України з волейболу Епіцентр-Подоляни обіграв грецький ПАОК у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку виклику, але через результати першого поєдинку вибув з турніру, оскільки тоді поступився у трьох сетах.