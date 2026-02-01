Перемоги Епіцентра-Подоляни та Житичі-Полісся: результати чвертьфіналів Кубку України

У неділю, 1 лютого, відбулися матчі чвертьфіналу Кубку України з волейболу сезону-2025/26.

У внутрішньому протистоянні Епіцентр-Подоляни збірна U-20 переграла Епіцентр-Подоляни Академію-КФВ.

Епіцентр-Подоляни здобув упевнену перемогу над командою Метеор-Інваспорт, завершивши зустріч із "сухим" рахунком. Фаворити не залишили суперникам жодних шансів, вигравши партії з переконливими результатами 25:18, 25:13 та 25:12.

Житичі-Полісся ОДЮСШ здобув перемогу над командою Поліція охорони-ЗУНУ-ДИНАМО.

Через неявку Решетилівки на виїзну гру в Харків Локомотив-1945 отримав технічну перемогу та автоматично вийшов до Фіналу чотирьох турніру.

Кубок України з волейболу сезону-2025/26

1/4 фіналу, 1 лютого

Епіцентр-Подоляни збірна U-20 – Епіцентр-Подоляни академія-КФВ 3:0 (24:16, 25:11, 25:12)

Епіцентр-Подоляни – Метеор-Інваспорт 3:0 (25:18, 25:13, 25:12)

Житичі-Полісся – Поліція охорони-ЗУНУ 3:1 (25:19, 26:24, 23:25, 25:22)

Нагадаємо, що чинний чемпіон України з волейболу Епіцентр-Подоляни обіграв грецький ПАОК у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку виклику, але через результати першого поєдинку вибув з турніру, оскільки тоді поступився у трьох сетах.