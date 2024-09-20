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Сердюк та Романюк декласували суперниць у першому раунді турніру в Туреччині

Андрій Яросименко — 20 вересня, 17:35
Сердюк та Романюк декласували суперниць у першому раунді турніру в Туреччині
Єва Сердюк і Дарʼя Романюк
Департамент фізичної культури, спорту і туризму Одеської ОДА

Українські пляжні волейболістки Єва Сердюк та Дарʼя Романюк здобули перемогу над представницями Туреччини Айше Діл і Селін Той у першому раунді турніру BPT FUTURES у Балекесірі, Туреччина.

Матч завершився з рахунком 21:7, 21:15.

BPT FUTURES
Пляжний волейбол, жінки
1 раунд

Єва Сердюк/Дарʼя Романюк (Україна) – Айше Діл/Селін Той (Туреччина) 21:7, 21:15

Зазначимо, що перші місця груп виходять одразу у чвертьфінали турніру, а 2-3 позиції гратимуть в 1/8. Наразі Сердюк та Романюк оідирують у групі.

В наступному раунді українки зіграють проти пари Надія Іванченко/Лаура Кабулбекова з Казахстану. Поєдинок відбудеться сьогодні, 20 вересня, початок – о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Сердюк та Романюк стали переможницями турніру Beach ProTour Futures, який проходив у столиці Польщі, Варшаві.
Романюк Сердюк Пляжний волейбол

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