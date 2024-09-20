Сердюк та Романюк декласували суперниць у першому раунді турніру в Туреччині

Українські пляжні волейболістки Єва Сердюк та Дарʼя Романюк здобули перемогу над представницями Туреччини Айше Діл і Селін Той у першому раунді турніру BPT FUTURES у Балекесірі, Туреччина.

Матч завершився з рахунком 21:7, 21:15.

BPT FUTURES

Пляжний волейбол, жінки

1 раунд

Єва Сердюк/Дарʼя Романюк (Україна) – Айше Діл/Селін Той (Туреччина) 21:7, 21:15

Зазначимо, що перші місця груп виходять одразу у чвертьфінали турніру, а 2-3 позиції гратимуть в 1/8. Наразі Сердюк та Романюк оідирують у групі.

В наступному раунді українки зіграють проти пари Надія Іванченко/Лаура Кабулбекова з Казахстану. Поєдинок відбудеться сьогодні, 20 вересня, початок – о 17:30 за київським часом.