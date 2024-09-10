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Українки Сердюк та Романюк виграли турнір з пляжного волейболу в Польщі

Ігор Чернявський — 10 вересня, 13:00
Українки Сердюк та Романюк виграли турнір з пляжного волейболу в Польщі
Департамент фізичної культури, спорту і туризму Одеської ОДА

Українські пляжні волейболістки Єва Сердюк та Дарʼя Романюк стали переможницями турніру Beach ProTour Futures, який проходив у столиці Польщі.

У фіналі 20-річні уродженки Чорноморська впевнено здолали полячок (21:12, 21:14). Загалом Сердюк та Романюк виграли всі 7 матчів і за турнір програли лише 1 сет.

Завдяки такому успішному виступу вони також заробили 400 рейтингових очок.

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