Українки Сердюк та Романюк виграли турнір з пляжного волейболу в Польщі
Департамент фізичної культури, спорту і туризму Одеської ОДА
Українські пляжні волейболістки Єва Сердюк та Дарʼя Романюк стали переможницями турніру Beach ProTour Futures, який проходив у столиці Польщі.
У фіналі 20-річні уродженки Чорноморська впевнено здолали полячок (21:12, 21:14). Загалом Сердюк та Романюк виграли всі 7 матчів і за турнір програли лише 1 сет.
Завдяки такому успішному виступу вони також заробили 400 рейтингових очок.