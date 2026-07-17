Семенюк розкрив причини поразки збірної України від Туреччини в Лізі націй

Центральний блокуючий збірної України Юрій Семенюк розкрив причини поразки від Туреччини в останньому ігровому тижні Ліги націй, відзначивши рівень гри суперників в обороні та в атаці.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Ви все самі бачили. Суперники почали краще подавати і дуже добре грали в захисті. Їхній ліберо виконував величезний обсяг роботи, забирав багато м'ячів і давав більше відпочинку двом іншим гравцям. Вони зробили хорошу роботу.



Нам було важко, адже суперники добре грали в атаці: атакували високо по пальцях, шукали блок-аути. Важко грати, коли суперник має досить хороший прийом. У них були готові всі опції для атаки: і четверта зона, і перший темп, і пайп, і друга зона. Вони вистояли та дочекалися свого моменту, а ми свій момент у потрібний час не забрали".