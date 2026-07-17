Семенюк розкрив причини поразки збірної України від Туреччини в Лізі націй
Центральний блокуючий збірної України Юрій Семенюк розкрив причини поразки від Туреччини в останньому ігровому тижні Ліги націй, відзначивши рівень гри суперників в обороні та в атаці.
Його слова передає Суспільне Спорт.
"Ви все самі бачили. Суперники почали краще подавати і дуже добре грали в захисті. Їхній ліберо виконував величезний обсяг роботи, забирав багато м'ячів і давав більше відпочинку двом іншим гравцям. Вони зробили хорошу роботу.
Нам було важко, адже суперники добре грали в атаці: атакували високо по пальцях, шукали блок-аути. Важко грати, коли суперник має досить хороший прийом. У них були готові всі опції для атаки: і четверта зона, і перший темп, і пайп, і друга зона. Вони вистояли та дочекалися свого моменту, а ми свій момент у потрібний час не забрали".
Нагадаємо, що підопічні Рауля Лосано втратили перевагу після перших двох сетів та поступилися Туреччині з рахунком 2:3.
Наступним суперником для "синьо-жовтих" стане збірна Німеччини. Це буде заключний поєдинок загального етапу, який відбудеться 19 липня та розпочнеться о 17:30 за київським часом.