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Колишній головний тренер збірної України очолив бельгійський клуб

Руслан Травкін — 9 вересня 2026, 01:40
Колишній головний тренер збірної України очолив бельгійський клуб
Угіс Крастіньш
Volejbols.lv

Колишній тренер збірної України з волейболу Угіс Крастіньш, який два місці тому залишив посаду наставника Барком-Кажани, очолив бельгійський Маасейк. 

Про це повідомила клубна пресслужба. 

Деталі угоди між сторонами не розголошуються. 

Маасейк за підсумками сезону-2025/26 став чемпіоном Бельгії. Загалом команда вигравала цей титул 17 разів. По 14 разів клуб вигравав Кубок і Суперкубок Бельгії.

Крастіньш очолював Барком-Кажани протягом останніх 10 років.

З 2017 по 2024 рік фахівець був наставником збірної України. Під його керівництвом команда доходила до 1/4 фіналу Євро-2023. Наразі Угіс є тренером збірної Латвії. 

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