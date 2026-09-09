Колишній головний тренер збірної України очолив бельгійський клуб

Колишній тренер збірної України з волейболу Угіс Крастіньш, який два місці тому залишив посаду наставника Барком-Кажани, очолив бельгійський Маасейк.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Деталі угоди між сторонами не розголошуються.

Маасейк за підсумками сезону-2025/26 став чемпіоном Бельгії. Загалом команда вигравала цей титул 17 разів. По 14 разів клуб вигравав Кубок і Суперкубок Бельгії.

Крастіньш очолював Барком-Кажани протягом останніх 10 років.

З 2017 по 2024 рік фахівець був наставником збірної України. Під його керівництвом команда доходила до 1/4 фіналу Євро-2023. Наразі Угіс є тренером збірної Латвії.