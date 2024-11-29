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Решетилівка ледь не перемогла МХП-Ладижин, програючи 0:2: Суперліга України з волейболу

Олексій Погорелов — 29 листопада 2024, 19:19
Решетилівка ледь не перемогла МХП-Ладижин, програючи 0:2: Суперліга України з волейболу
МХП-Ладижин
Instagram МХП-Ладижин

На п'ятницю, 29 листопада, було заплановано проведення перенесених матчів другого туру чоловічої Суперліги України з волейболу сезону-2024/25.

У першому протистоянні вечора зійшлися Решетилівка та МХП-Ладижин. Після двох сетів могло здатися, що гості спокійно виграють матч 3:0. Але господарі майданчика мали інші плани вони відігралися. Проте МХП-Ладижин в останньому сеті все ж вирвав перемогу.

Друга гра розпочнеться о 20:00: Поліція Охорони та Буревісник змагатимуться за право здобути першу перемогу в сезоні.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга
2 тур, 29 листопада

Решетилівка – МХП-Ладижин (Вінниця) 2:3 (9:25, 18:25, 25:15, 25:23, 9:15)

  • 20:00 Поліція Охорони (Тернопіль) – Буревісник (Чернігів)

Нагадаємо, що нещодавно кілька гравців Решетилівки не повернулися на територію України після виїзного матчу Кубку виклику з бельгійським Мененом.

Директор українського колективу Сергій Котьман дав свій коментар щодо цього вчинку волейболістів.

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