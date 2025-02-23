Житичі-Полісся та Україна U-20 виграли другий матч Суперліги за два дні
Житичі-Полісся
Житичі-Полісся
У неділю, 23 лютого, пройшли другі матчі шостого туру української Суперліги з волейболу.
Спочатку відбулася зустріч за участю Житичі-Полісся та Поліції охорони. Один з лідерів чемпіонату України прогнозовано здобув впевнену перемогу над аутсайдеров, вигравши всі три сети.
Схожа ситуація відбулася й в іншому поєдинку, де Україна U-20 легко розібралася з МХП-Ладижин, Це допомогло переможцям скоротити до мінімуму відставання від опонента в таблиці Суперліги.
Чемпіонат України з волейболу – Суперліга
6 тур, 23 лютого
Житичі-Полісся – Поліція охорони 3:0 (25:17, 25:21, 25:23)
Україна U-20 – МХП-Ладижин 3:0 (25:22, 25:22, 25:22)
Турнірна таблиця Суперліги
Нагадаємо, що ці ж команди вчора провели перші матчі шостого туру чемпіонату України з волейболу.