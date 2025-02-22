України U-20 перемогла Поліцію охорони, МХП-Ладижин програв Житичам у боротьбі за друге місце Суперліги

У суботу, 22 лютого, відбулися два матчі шостого туру української Суперліги з волейболу.

В першому поєдинку зійшлися Поліція охорони та збірна України U-20. Команди обмінювалися перемогами в сетах, що призвело до рахунку 2:2 перед вирішальним п'ятим періодом. У підсумку три очки заробили гості.

Пізніше на одному майданчику зустрілися МХП-Ладижин та Житичі-Полісся. У уьому поєдинку було трохи менше боротьби, ніж в попередньому. Вигравши перший сет, МХП-Ладижин програв наступні три, що призвело до поразки 1:3.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга

6 тур, 22 лютого

Поліція охорони – Україна U-20 2:3 (25:23, 19:25, 25:20, 16:25, 17:29)

МХП-Ладижин – Житичі-Полісся 1:3 (25:20, 21:25, 14:25, 19:25)

Турнірна таблиця Суперліги

Завтра, 23 лютого, ці ж команди зіграють знову: Житичі-Полісся зустрінеться з Поліцією охорони, а Україна U-20 – з МХП-Ладижин.