Решетилівка здолала Клаксвік у першому матчі 1/32 фіналу Кубку виклику

Решетилівка перемогла фарерський Клаксвік у першому матчі в межах 1/32 фіналу Кубку виклику-2024/25.

Матч завершився з рахунком 3:1 за сетами.

Кубок виклику-2024/25

1/32 фіналу, 16 жовтня

Решетилівка – Клаксвік 3:1 (22:25, 25:19, 25:13, 25:17)

Матч-відповідь відбудеться завтра, 17 жовтня. Для того, щоб вийти в наступний раунд, команді з Полтавщини буде достатньо виграти два сети.

Нагадаємо, Житичі-Полісся несподівно поступилися Татру, а Епіцентр-Подоляни впевнено пройшов Пярну.