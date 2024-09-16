"Відказники" готові грати: Мельник – про гравців збірної України
Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник розповів, що у склад національної команди готові повернутися гравці, які відмовлялися від виклику після призначення нового головного тренера.
Цитує функціонера Суспільне Спорт.
"Наче всі висловили готовність грати. Знаю, що телефонували Раулю Лосано "відказники", і мені дехто телефонував, що вони готові. Якщо Лосано вважає за потрібне, що вони мають грати, то вони готові.
Знаю, що всі, крім Плотницького [телефонували], але, може, він в останній момент розмовляв [з Лосано]. А решта висловили бажання", – сказав Мельник.
Нагадаємо, у травні мінімум 6 волейболістів національної команди відмовились приєднуватися до збірної. Серед них є лідери Олег Плотницький та Василь Тупчій. Плотницький пояснив своє рішення важким сезоном в італійському чемпіонаті, після якого йому потрібен перепочинок.
Напередодні стали відомі суперники чоловічої збірної України з волейболу на чемпіонат світу-2025.