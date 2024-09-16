Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

"Відказники" готові грати: Мельник – про гравців збірної України

Олександр Булава — 16 вересня, 19:44
Відказники готові грати: Мельник – про гравців збірної України

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник розповів, що у склад національної команди готові повернутися гравці, які відмовлялися від виклику після призначення нового головного тренера.

Цитує функціонера Суспільне Спорт.

"Наче всі висловили готовність грати. Знаю, що телефонували Раулю Лосано "відказники", і мені дехто телефонував, що вони готові. Якщо Лосано вважає за потрібне, що вони мають грати, то вони готові.

Знаю, що всі, крім Плотницького [телефонували], але, може, він в останній момент розмовляв [з Лосано]. А решта висловили бажання", – сказав Мельник.

Нагадаємо, у травні мінімум 6 волейболістів національної команди відмовились приєднуватися до збірної. Серед них є лідери Олег Плотницький та Василь Тупчій. Плотницький пояснив своє рішення важким сезоном в італійському чемпіонаті, після якого йому потрібен перепочинок.

Напередодні стали відомі суперники чоловічої збірної України з волейболу на чемпіонат світу-2025.

Збірна України з волейболу

Збірна України з волейболу

Збірна України дізналася суперників на чемпіонаті світу-2025
Збірна України програла Чехії в матчі за 3 місце чемпіонату Європи U-20
Збірна України зіграє в матчі за 3 місце чемпіонату Європи U-20
Збірна України U-20 вийшла у півфінал чемпіонату Європи-2024
Збірна України U-20 розгромила однолітків з Латвії у груповому турі Євро-2024

Останні новини