Опосум зупинив матч: у Бразилії тварина вибігла на волейбольний майданчик під час вирішального сету
Неймовірний інцидент стався у Бразилії під час півфіналу жіночого чемпіонату штату Сан-Паулу з волейболу. Просто під час вирішального сету на майданчик вибіг опосум, налякавши гравчинь і змусивши арбітрів тимчасово зупинити гру.
Матч між командами Баруері та Осаско і без того був напруженим – саме вирішувався фіналіст турніру. Після того, як Баруері виграли основну частину зустрічі (3:1) і останній завершився із рахунком 27:25, команда виборола місце у фіналі. Але головною зіркою вечора став не гравець, а несподіваний гість з лісу.
За даними бразильських ЗМІ, тварину оперативно зняли з майданчика, і ніхто не постраждав. А відео моменту вже розлетілося соцмережами – фанати жартують, що опосум просто вболівав за свій клуб.
У фіналі змагань Баруері зіграє з Сесі-Бауру, який упевнено обіграв Сорокаба (3:0) і вийшов у фінал.
Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з волейболу дізналася своїх суперниць на чемпіонаті Європи-2026.