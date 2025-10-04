Українська правда
Жіноча збірна України дізналася суперниць на чемпіонаті Європи 2026

Микола Дендак — 4 жовтня 2025, 22:42
CEV

Сьогодні, 4 жовтня, відбулося жеребкування чемпіонату Європи з волейболу 2026 року. Своїх суперниць дізналася жіноча збірна України.

За підсумками жеребкування українки потрапили в групу B. "Синьо-жовті" зіграють проти команд Чехії, Австрії, Сербії, Болгарії та Греції. Свої матчі попереднього групового етапу Україна зіграє в Чехії.

Зауважимо, що жіночий чемпіонат Європи з волейболу розпочнеться 21 серпня 2026 року та триватиме до 6 вересня. Поєдинки пройдуть у Стамбулі (Туреччина), Брно (Чехія), Гетеборзі (Швеція) та Баку (Азербайджан).

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу не змогла вийти у плейоф чемпіонату світу 2025 року. Завдяки перемозі над Камеруном Україна фінішувала третьою у групі Н. У першому турі українська команда програла Сербії (0:3), а після цього на тайбрейку поступилася Японії (2:3).

