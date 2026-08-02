США – Польща: анонс онлайн-трансляції фіналу Ліги націй

У неділю, 2 липня, у китайському Нінбо відбудеться фінал чоловічої Ліги націй-2026 з волейболу, у якому зійдуться збірні США та Польщі. Поєдинок розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку США – Польща, яку організує Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Зазначимо, що поляки є чинними чемпіонами Ліги націй. На шляху до фіналу цьогорічної Ліги націй вони у чвертьфіналі обіграли збірну України з рахунком 3:1.

Після цього в півфіналі Польща розгромила Словенію 3:0. США у своєму півфіналі в напруженому матчі здолала Японію 3:2.

США та Польща вже грали між собою на групового етапі Ліги націй. Матч, який відбувся 20 липня, завершився перемогою поляків із рахунком 3:0.