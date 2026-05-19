Відсторонили і вимагають повернути 150 тисяч: у Румунії зіркова тренерка знущалась над гімнастками

Федерація гімнастики Румунії вирішила тимчасово відсторонити Камелію Войню до завершення розслідування щодо скарг на неї за фізичне та моральне насильство від підопічних.

Про це пише Eurosport.ro. Деталі додає Romania-insider.com.

Кілька місяців тому низка спортсменок підтвердили, що тренерка дуже грубо себе поводила під час тренувань.

Публічно скаржилися на її дії Деніса Голгота, Мара Чеплінські та Анамарія Міхеску – ключові гімнастки румунської збірної.

Крім того, вона нібито мала абсолютно неналежну поведінку щодо інших людей у ​​гімнастичній групі, а в громадському просторі з'явилися знімки з тренування кількарічної давнини, на якому вона фізично ображала свою доньку, Сабріну Войню.

Національне спортивне агенство Румунії планує подати скарни на Камелію до DNA (Національне антикорупційне управління) та DIICOT (Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму) – це дві спеціалізовані автономні прокуратури в Румунії, які борються з тяжкими злочинами.

З січня 2024 року до листопада 2025 року тренерка взагалі не працювала в CS Farul Constanța (Фарул Константа), хоча її було вказано як працівника.

Загалом, за період, протягом якого вона "працювала" у CS Farul Constanța, Камелія отримала суму в розмірі 153 031 лея.

За словами Аурелія Аргіре, президента клубу, Войня не лише не захотіла повертати кошти, а й подала до суду.

"Пані Войня подала на нас до суду. Вона оскаржує заходи, вжиті Національним агентством спорту та клубом Фарул Констанца для стягнення заборгованої суми".

Національне агентство спорту зобов'язане повідомити про Камелію Войню до DNA та DIICOT, і ще належить з'ясувати, яке рішення ухвалить ці установи після аналізу фактів.