Перед судом постав тренер із джиу-джитсу, який вчиняв сексуальні злочини відносно неповнолітніх

Тренер із джиу-джитсу, який вчиняв сексуальні злочини відносно двох юних дівчаток у Києві та Запоріжжі, постав перед судом.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Він був затриманий восени 2025 року через насильство щодо своєї малолітньої вихованки, яка має особливий стан здоров'я. Під час досудового розслідування слідчі встановили ще одну неповнолітню потерпілу – 11-річну мешканку Запоріжжя, відносно якої підозрюваний також вчиняв злочини сексуального характеру.

Жертвами кривдника стали юні спортсменки, для яких той проводив індивідуальні тренування. Правоохоронці з'ясували, що колишній відомий спортсмен і засновник громадської спортивної організації протягом тривалого часу приховував свої злочинні дії.

У ході слідства було доведено, що чоловік не лише розбещував учениць, а й проти їхньої волі вступав з ними в інтимні стосунки безпосередньо в залі для тренувань.

Слідчі інкримінували фігурантові вчинення епізодів злочинів, передбачених ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – розпусні дії щодо малолітньої. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

