Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

Неймовірний камбек Винниці проти Новатора, Епіцентр-Подоляни продовжує домінування в чемпіонаті України

Володимир Максименко — 26 жовтня 2025, 16:40
Неймовірний камбек Винниці проти Новатора, Епіцентр-Подоляни продовжує домінування в чемпіонаті України
Фото: Артем Лавренчук

У неділю, 26 жовтня, відбулось два матчі у межах третього туру чемпіонату України з волейболу.

В першому поєдинку ігрового дня МХП-Винниця оформила божевільний камбек, відігравши із 0:2 за сетами. Суперник "підсів" психологічно, внаслідок чого третя частина гри пройшла під повним домінування винничан.

В іншому матчі Епіцентр-Подоляни не залишив шансів ДСО Тернопіль, оформивши третю поспіль перемогу.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга.
3 тур, 26 жовтня

ДСО Тернопіль – Епіцентр-Подоляни 0:3 (19:25, 15:25, 14:25)

МХП-Винниця – Новатор 3:2 (23:25, 23:25, 25:22, 25:19, 15:8)

Напередодні Епіцентр розгромно переграв Новатор, а Тернопіль поступився Винниці.

Епіцентр-Подоляни МХП-Вінниця Новатор Суперліга з волейболу

Епіцентр-Подоляни

Епіцентр-Подоляни та МХП Вінниця здобули перемоги в чоловічій Суперлізі
Один з лідерів збірної України став гравцем грецького гранду
Дві українські команди зіграють у єврокубках наступного сезону
Визначилася символічна збірна та MVP чоловічої Суперліги сезону 2024/25
Епіцентр-Подоляни – чемпіон чоловічої Суперліги України сезону-2024/25

Останні новини