Неймовірний камбек Винниці проти Новатора, Епіцентр-Подоляни продовжує домінування в чемпіонаті України

У неділю, 26 жовтня, відбулось два матчі у межах третього туру чемпіонату України з волейболу.

В першому поєдинку ігрового дня МХП-Винниця оформила божевільний камбек, відігравши із 0:2 за сетами. Суперник "підсів" психологічно, внаслідок чого третя частина гри пройшла під повним домінування винничан.

В іншому матчі Епіцентр-Подоляни не залишив шансів ДСО Тернопіль, оформивши третю поспіль перемогу.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга.

3 тур, 26 жовтня

ДСО Тернопіль – Епіцентр-Подоляни 0:3 (19:25, 15:25, 14:25)

МХП-Винниця – Новатор 3:2 (23:25, 23:25, 25:22, 25:19, 15:8)

Напередодні Епіцентр розгромно переграв Новатор, а Тернопіль поступився Винниці.