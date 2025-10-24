Епіцентр-Подоляни та МХП Вінниця здобули перемоги в чоловічій Суперлізі
У п’ятницю, 24 жовтня, відбулися два матчі в рамках третього туру чоловічої волейбольної Суперліги України. МХП Вінниця обіграв ДСО Тернопіль з рахунком 3:1. В іншому поєдинку ігрового дня Епіцентр-Подоляни вдома розгромив Новатор з рахунком 3:0.
Суперліга з волейболу
3 тур, 19 жовтня
ДСО Тернопіль – МХП Вінниця – 1:3 (18:25, 20:25, 25:23, 18:25)
Епіцентр-Подоляни – Новатор – 3:0 (25:21, 25:15, 25:9)
Турнірну таблицю Суперліги наразі очолює збірна України U-20, яка виграла всі три свої стартові матчі.
Нагадаємо, минулого тижня збірна України U-20 розгромила Буревісник із рахунком 3:0, а Решетилівка обіграла житомирські Житичі.