Епіцентр-Подоляни та МХП Вінниця здобули перемоги в чоловічій Суперлізі

У п’ятницю, 24 жовтня, відбулися два матчі в рамках третього туру чоловічої волейбольної Суперліги України. МХП Вінниця обіграв ДСО Тернопіль з рахунком 3:1. В іншому поєдинку ігрового дня Епіцентр-Подоляни вдома розгромив Новатор з рахунком 3:0.

Суперліга з волейболу

3 тур, 19 жовтня

ДСО Тернопіль – МХП Вінниця – 1:3 (18:25, 20:25, 25:23, 18:25)

Епіцентр-Подоляни – Новатор – 3:0 (25:21, 25:15, 25:9)

Турнірну таблицю Суперліги наразі очолює збірна України U-20, яка виграла всі три свої стартові матчі.

Нагадаємо, минулого тижня збірна України U-20 розгромила Буревісник із рахунком 3:0, а Решетилівка обіграла житомирські Житичі.