Дві поспіль поразки: збірна України опустилася на 7-му сходинку в турнірній таблиці Ліги націй-2026

У суботу, 18 липня, була зіграна низка матчів останнього ігрового тижня Ліги націй з волейболу серед чоловічих збірних.

Зокрема, свій поєдинок провів конкурент збірної України, команда Сербії, яка несподівано поступилася Німеччині, з якою "синьо-жовтим" грати в останньому турі загального етапу.

Наразі підопічні Рауля Лосано зберігають 7 сходинку в турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача в обличчі Болгарії на 3 бали, однак вона має матч у запасі.

Нагадаємо, у плейоф турніру вийдуть 7 найкращих команд.

Турнірна таблиця Ліги націй-2026 з волейболу Standings provided by Sofascore

Напередодні збірна України зазнала поразки від Туреччини, а до цього програла Сербії.