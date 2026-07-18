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Дві поспіль поразки: збірна України опустилася на 7-му сходинку в турнірній таблиці Ліги націй-2026

Олексій Мурзак — 18 липня 2026, 23:49
Дві поспіль поразки: збірна України опустилася на 7-му сходинку в турнірній таблиці Ліги націй-2026
volleyballworld

У суботу, 18 липня, була зіграна низка матчів останнього ігрового тижня Ліги націй з волейболу серед чоловічих збірних.

Зокрема, свій поєдинок провів конкурент збірної України, команда Сербії, яка несподівано поступилася Німеччині, з якою "синьо-жовтим" грати в останньому турі загального етапу.

Наразі підопічні Рауля Лосано зберігають 7 сходинку в турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача в обличчі Болгарії на 3 бали, однак вона має матч у запасі.

Нагадаємо, у плейоф турніру вийдуть 7 найкращих команд.

Турнірна таблиця Ліги націй-2026 з волейболу
Standings provided by Sofascore

Напередодні збірна України зазнала поразки від Туреччини, а до цього програла Сербії.

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