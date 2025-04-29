Олімпійська чемпіонка очолить тренерський відділ збірних США
Ейпріл Росс
Легенда пляжного волейболу Ейпріл Росс стала керівником тренерського відділу національних збірних США.
Про це повідомляє Nbcsports.com.
"Для мене велика честь приєднатися до збірної США з волейболу на цій новій посаді, і я з нетерпінням чекаю співпраці з нашими тренерами та спортсменами, щоб продовжити спадщину успіху на міжнародній арені", – сказала Росс.
42-річна Росс завершила кар'єру осінню минулого року. Вона є однією з найтитулованіших пляжних волейболісток в історії цього виду спорту.
На Іграх у Лондоні вона стала срібною призеркою. Через чотири роки здобула бронзу. На Олімпійських іграх у Токіо Ейпріл стала чемпіонкою.
Нагадаємо, легенда пляжного волейболу Філ Далгауссер вирішив завершити кар'єру в 45-річному віці.