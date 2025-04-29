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Олімпійська чемпіонка очолить тренерський відділ збірних США

Руслан Травкін — 29 квітня 2025, 22:18
Олімпійська чемпіонка очолить тренерський відділ збірних США
Ейпріл Росс
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Легенда пляжного волейболу Ейпріл Росс стала керівником тренерського відділу національних збірних США.

Про це повідомляє Nbcsports.com.

"Для мене велика честь приєднатися до збірної США з волейболу на цій новій посаді, і я з нетерпінням чекаю співпраці з нашими тренерами та спортсменами, щоб продовжити спадщину успіху на міжнародній арені", – сказала Росс.

42-річна Росс завершила кар'єру осінню минулого року. Вона є однією з найтитулованіших пляжних волейболісток в історії цього виду спорту.

На Іграх у Лондоні вона стала срібною призеркою. Через чотири роки здобула бронзу. На Олімпійських іграх у Токіо Ейпріл стала чемпіонкою.

Нагадаємо, легенда пляжного волейболу Філ Далгауссер вирішив завершити кар'єру в 45-річному віці.

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