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Епіцентр-Подоляни поступився болгарському клубу в першому матчі 1/16 фіналу Кубку виклику

Руслан Травкін — 18 листопада 2024, 22:04
Епіцентр-Подоляни поступився болгарському клубу в першому матчі 1/16 фіналу Кубку виклику
facebook.com/epicentrpodolyany

У понеділок, 18 листопада, Епіцентр-Подоляни провели перший матч 1/16 фіналу Кубку виклику сезону-2024/25 проти болгарського ЦСКА.

Матч завершився перемогою клубу із Софії з рахунком 3:1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:23).

Перший сет українці забрали, успішніше показавши себе в ендшпілі. Наступні три сети також проходили на рівних, але кожного разу саме представники Болгарії у найважливіші моменти краще реалізовували свої розіграші та допускали менше помилок.

Кубок виклику – волейбол
1/16 фіналу, 18 листопада

Епіцентр-Подоляни – ЦСКА Софія 1:3 (25:22, 20:25, 23:25, 23:25)

Володарі Суперкубка України з волейболу проведуть матч-відповідь проти ЦСКА Софії на виїзді у вівторок, 19 листопада. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, у попередньому раунді український клуб був сильніше за естонський Тарту.

На цій стадії турніру свої виступи припинив ще один український клуб Решетилівка, який не зумів пройти бельгійський Менен.

волейбол Епіцентр-Подоляни Кубок виклику

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