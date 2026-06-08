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Професійна ліга США підписала контракт з капітанкою збірної України

Олексій Мурзак — 8 червня 2026, 22:40
Професійна ліга США підписала контракт з капітанкою збірної України
Світлана Дорсман
cev.eu

Капітанка жіночої збірної України з волейболу Світлана Дорсман підписала контракт з американською лігою LOVB (League One Volleyball).

Про це повідомила пресслужба ліги.

У чемпіонаті виступатимуть десять команд, однак клуб, за який гратиме Світлана, буде визначений після завершення формування складів усіх учасників ліги.

Сам сезон стартує у січні 2027 року

Минулий сезон українка провела у складі польського Девелопреса з міста Ряшів, де виконувала обов'язки капітанки команди. Саме з нею клуб здобув Суперкубок Польщі та став срібним призером Таурон-ліги.

Як відомо, у неділю, 7 червня, жіноча збірна України з волейболу провела свій 4-й матч у межах Ліги націй, де зазнала поразки від команди Франції.

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