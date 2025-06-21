Капітан збірної США здійснив камінг-аут

Капітан збірної США з волейболу Ерік Шоджі зробив камінг-аут.

Про це він повідомив у власних соцмережах.

"Я так радий тому, куди мене веде життя. Я продовжуватиму бути собою.

Я тут, щоб сказати світові, що я квір. Це страшно, але водночас і звільняє. Я думаю, що самоприйняття потребує часу. У мене це зайняло багато часу, і я досі працюю над цим щодня, але я думаю, що я сильніший, впевненіший і самовпевненіший, ніж будь-коли", – зізнався Шоджі.