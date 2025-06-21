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Капітан збірної США здійснив камінг-аут

Руслан Травкін — 21 червня 2025, 18:03
Капітан збірної США здійснив камінг-аут
Ерік Шоджі (№22)
Instagram

Капітан збірної США з волейболу Ерік Шоджі зробив камінг-аут.

Про це він повідомив у власних соцмережах.

"Я так радий тому, куди мене веде життя. Я продовжуватиму бути собою.

Я тут, щоб сказати світові, що я квір. Це страшно, але водночас і звільняє. Я думаю, що самоприйняття потребує часу. У мене це зайняло багато часу, і я досі працюю над цим щодня, але я думаю, що я сильніший, впевненіший і самовпевненіший, ніж будь-коли", – зізнався Шоджі.

Ерік виступає за збірну США з 2013 року. На Іграх у Ріо-2016 та Парижі-2024 "зірково-смугасті" з ним у складі здобували бронзові медалі.

На клубному рівні Шоджі грав Інсбурк, Волей Берлін, Локомотів-Новосібірськ, Тайвань-Екселленс, Факєл Новий Уренгой, а з 2021 року виступає за польський клуб ЗАКСА Кендзежин.

Нагадаємо, головного тренера жіночої збірної Італії з волейболу Хуліо Веласко внесено до української бази "Миротворець".

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