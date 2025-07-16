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Один з найрезультативніших гравців збірної України пропустить матч з Італією у Лізі націй

Олександр Булава — 16 липня 2025, 21:12
Один з найрезультативніших гравців збірної України пропустить матч з Італією у Лізі націй
Ілля Ковальов
FIVB

Догравальник збірної України з волейболу Ілля Ковальов не зіграє у матчі з Італією у Лізі націй.

Про це розповів головний тренер "синьо-жовтих" Рауль Лосано у коментарі Суспільне Спорт.

Відсутність гравця пояснили неоптимальною формою.

"Немає травми. Він у неоптимальній формі, сім днів не тренувався на повну — лише на 50%. Ця форма не підходить для [цього рівня]", – розповів Лосано.

Ковальов є одним із найрезультативніших гравців збірної України у Лізі націй – 136 очок, більше за нього набрав лише Василь Тупчій (141). Найбільше балів він набрав у матчі з Бразилією – 25, також по 21 пункту він здобував в іграх з Іраном та Японією.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Нідерландами Україна гарантувала собі збереження прописки в Лізі націй. Наразі команда Рауля Лосано посідає 6 місце в турнірній таблиці, маючи шанси потрапити в фінальний раунд.

Свій наступний матч збірна України проведе в четвер, 17 липня, проти Італії. Початок поєдинку – о 17:30 за київським часом.

Збірна України з волейболу Рауль Лосано Ліга націй Ілля Ковальов

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