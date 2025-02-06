Барком-Кажани перемогли у Плюс-Лізі та залишили зону вильоту

У четвер, 6 лютого, український волейбольний клуб Барком-Кажани зіграв матч 24 туру польської PlusLiga на умовно домашньому майданчику у Тарнуві проти клубу Купрум з міста Любін.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь львівської команди.

Перший сет дуже легко взяв Купрум, перевага поляків протягом нього доходила аж до восьми очок. Партія завершилася з рахунком 25:20 на їхню користь.

Початок другого сету знову залишився за поляками, проте "кажани" вирівняли становище і самі повели 20:17. Втім, дозволили себе наздогнати і змогли здобути перемогу лише на "більше-менше".

Рахунок 20:17 на користь українців значився на табло й у третій партії. І знову Купрум зміг зрівняти. Гра дійшла до 26:26, і саме в цей момент стався головний момент усього матчу. Ілля Ковальов у захисті підняв надскладний м'яч, після чого "кажани" провели вдалу атаку. Тренер суперників узяв повтор епізоду, на якому було явно видно два торкання м'яча Ковальовим. Але арбітри цього примудрилися не побачити й віддали очко Баркому. Наступний розіграш також залишився за українцями, а з ним і партія.

У четвертому сеті справжньої боротьби не вийшло. "Кажани" взяли його 25:21, виграли матч і набрали надважливі три очки.

Волейбол – польська PlusLiga

6 лютого

Барком-Кажани – Купрум 3:1 (20:25, 26:24, 28:26, 25:21)

Завдяки цій перемозі, Барком-Кажани набрали 19 очок і залишили зону вильоту, випередивши за додатковими показниками клуб Ниса з однойменного міста. Наступний матч львів'яни проведуть 17 лютого на виїзді проти команди Трефл із Гданська.

Нагадаємо, у попередньому турі Барком-Кажани поступилися на виїзді Ольштину з рахунком 1:3.