Визначились суперники збірної України на Євро-2026

Чоловіча збірна України з волейболу дізналася своїх суперників у фінальній частині чемпіонату Європи-2026.

За підсумками жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи В, де зіграють проти чинних чемпіонів Європи Польщі, а також з Болгарією, Північною Македонією, Португалією та Ізраїлем.

Результати жеребкування

Група А: Італія, Швеція, Словенія, Чехія, Греція, Словаччина

Група В: Болгарія, Північна Македонія, Польща, Україна , Португалія, Ізраїль

, Португалія, Ізраїль Група С: Фінляндія, Естонія, Сербія, Бельгія, Нідерланди, Данія

Група D: Румунія, Латвія, Франція, Німеччина, Туреччина, Швейцарія

Чотири найкращі команди з кожної групи вийдуть у плейоф.

Континентальна першість відбудеться з 9 по 26 вересня 2026 року у Болгарії, Фінляндії, Італії та Румунії.

Раніше своїх суперниць на Євро-2026 дізналась жіноча національна команда з волейболу.