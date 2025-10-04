Українська правда
Визначились суперники збірної України на Євро-2026

Олександр Булава — 4 жовтня 2025, 23:13
Визначились суперники збірної України на Євро-2026
Чоловіча збірна України з волейболу дізналася своїх суперників у фінальній частині чемпіонату Європи-2026.

За підсумками жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи В, де зіграють проти чинних чемпіонів Європи Польщі, а також з Болгарією, Північною Македонією, Португалією та Ізраїлем.

Результати жеребкування

  • Група А: Італія, Швеція, Словенія, Чехія, Греція, Словаччина
  • Група В: Болгарія, Північна Македонія, Польща, Україна, Португалія, Ізраїль
  • Група С: Фінляндія, Естонія, Сербія, Бельгія, Нідерланди, Данія
  • Група D: Румунія, Латвія, Франція, Німеччина, Туреччина, Швейцарія

Чотири найкращі команди з кожної групи вийдуть у плейоф.

Континентальна першість відбудеться з 9 по 26 вересня 2026 року у Болгарії, Фінляндії, Італії та Румунії.

Раніше своїх суперниць на Євро-2026 дізналась жіноча національна команда з волейболу.

Збірна України з волейболу Євро-2026

Збірна України з волейболу

