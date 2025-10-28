Австралія не пустила на ЧС учасника Олімпіади, який відсидів за педофілію

Нідерландський пляжний волейболіст Стевен ван де Вельде не зможе виступити на майбутньому чемпіонаті світу в Австралії, оскільки йому було відмовлено у візі.

Про це повідомляє Associated Press.

Він був засуджений за педофілію. Інцидент із ван де Вельде стався у 2014 році в англійському місті Мілтон-Кінс, куди спортсмен (йому на той момент було 19 років) приїхав у гості до 12-річної дівчини, з якою познайомився у соціальних мережах.

Після сексу з нею спортсмена було звинувачено за кримінальною статтею, оскільки за британськими законами будь-який статевий контакт із неповнолітньою особою прирівнюється до зґвалтування, незалежно від згоди. 2016 року ван де Вельде засудили до чотирьох років ув'язнення.

Після виходу з в'язниці він продовжив кар'єру і зрештою завоював право виступити на Олімпіаді-2024. У результаті ван де Вельде та його партнер Метью Іммерс виграли лише один із чотирьох матчів під час Ігор.

Захисники жертв сексуальних злочинів, законодавці та вболівальники закликали до його дискваліфікації. Міжнародний олімпійський комітет заявив, що не може перешкодити Нідерландам відправити спортсмена, який кваліфікувався через спортивний принцип.

Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк припустив, що судимість 31-річного спортсмена стала причиною відмови у візі для участі в ЧС, яка стартує в Аделаїді 14 листопада.

"Уряд продовжить використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб забезпечити безпеку австралійців", – заявив Берк.

За словами Ван де Вельде, він припускав, що його судимість може створити проблеми при отриманні візи, і він приймає такий результат.

Нагадаємо, голкіпер міланського Інтера Хосеп Мартінес став учасником ДТП, яка призвела до загибелі людини.