Україна вперше в історії виграла золото чемпіонату Європи з пляжного волейболу

У фінальному матчі чемпіонату Європи з пляжного волейболу в німецькому Дюссельдорфі український дует у складі Марини Гладун та Тетяни Лазаренко завоював історичне золото, перемігши тандем з Франції.

По ходу першого сету Україна зуміла відіграти 3 очки відставання. За рахунку 12:12 француженки взяли тайм-аут, аби збити атакувальний порив українок. Однак, не спрацювало: Лазаренко непогано подавала і встигала страхувати, а в Гладун добре працював блок.

Суперниці ж навпаки часто помилялися. Здавалося, що наші пляжниці доведуть першу партію до перемоги: в України для цього було 5 сет-болів.

Дуже невчасно наші дівчата занервували і дали суперницям скоротити відставання, а згодом і перевести партію на більше-менше. На жаль, тут вже Франція не віддала партію українкам – 23:21.

На старті другого сету українки заволоділи невеликою перевагою. Француженки не відпускали наших пляжниць у відрив. Більше того, Шамеро та Вієра відігралися, але не надовго.

Гладун та Лазаренко не було куди відступати: Україна повернула собі два очки переваги. Таку різницю наші спортсменки втримували впродовж декількох хвилин. Зрештою, в останньому розіграші сету Гладун та Лазаренко таки змусили француженок помилитися: 21:18 на користь України.

У вирішальній партії до 15 очок українки розпочали агресивніше і заволоділи лідерством, але Вієра і Шамеро зрівняли рахунок після третини зіграної сету – 5:5. Лазаренко та Гладун повернули собі два очки переваги, суперниці взяли тайм-аут.

Француженки вкотре зрівняли рахунок – 9:9. Згодом двічі поспіль українки помилилися: спочатку атака у блок, а згодом – Лазаренко не влучила у майданчик. На щастя, наші пляжниці продонстрували психологічну стійкість і відігралися.

Золоті нагороди чемпіонату Європи розіграли на більше-менше. Зрештою, Україна зуміла перемогти і здобути історичну перемогу.

Чемпіонат Європи-2025 з пляжного волейболу – пари

фінал, 3 серпня

Клеменс Вієра/Алін Шамеро (Франція) – Марина Гладун/Тетяна Лазаренко (Україна) – 1:2 (23:21, 18:21, 14:16 )

Зазначимо, що до розіграшу змагань у 2025 році, рекордом України серед жіночих пар була стадія 1/8 фіналу.

Призерами чемпіонату Європи з пляжного волейболу ставав чоловічий дует у складі Сергія Попова та Едуарда Рєзніка. Це досягнення підкорилося українцям у 2023 році.

Ще один український дует Валентина Давидова/Ангеліна Хміль вилетів з чемпіонату Європи-2025 з пляжного волейболу на стадії 1/8 фіналу.

Раніше Марина Гладун прокоментувала вихід у фінал чемпіонату Європи 2025, що проходить у німецькому Дюссельдорфі.