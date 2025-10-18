Українська правда
Українські пляжники пробились до плейоф чемпіонату світу U-21

Володимир Максименко — 18 жовтня 2025, 15:14
Дмитро Козій та Святослав Нагорний
en.volleyballworld.com

Українські пляжні волейболісти Дмитро Козій та Святослав Нагорний пробились до 1/16 фіналу чемпіонату світу до 21 року. 

Спортсмени потрапили до групи D, де суперниками були пари з Ірану, Аргентини та Китаю. 

Волейболісти розпочали свій шлях з поразки від Галех Нові/Хабіба, але змогли виграти наступні дві зустрічі. Таким чином, Козій та Нагорний посіли друге місце, що дозволило їм вийти в 1/16 фіналу. Зазначимо, що перше місце в групі давало прохід одразу до 1/8.

Боротьбу в плейоф українці розпочнуть сьогодні о 20:00 проти пари з Канади – Луї Шарбонно та Анрі Гейдера.

Раніше своїх суперниць на чемпіонаті світу 2025 року дізнались українські пляжні волейболістки.

