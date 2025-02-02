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Решетилівка здолала ДСО Тернопіль, Буревісник програв МХП-Вінниці в матчі Суперліги

Микола Дендак — 2 лютого 2025, 21:31
Решетилівка здолала ДСО Тернопіль, Буревісник програв МХП-Вінниці в матчі Суперліги
ВК Решетилівка

У неділю, 2 лютого, відбулось два матчі Суперліги України з волейболу.

Зокрема, МХП-Вінниця, який наразі посідає 3 місце в турнірній таблиці, у трьох сетах розібрався з аутсайдером чемпіонату Буревісником.

Також без боротьби завершився і поєдинок між Решетилівкою та ДСО Тернопіль. Тернопільці лише на 1 очко випереджають останній Буревісник.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга
2 лютого

Решетилівка – ДСО Тернопіль 3:0 (27:25, 25:22, 27:25)

Буревісник – МХП-Вінниця 0:3 (19:25, 20:25, 26:28)

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України з волейболу отримала нового головного тренера. Команда вже дізналась суперниць у груповому етапі чемпіонату світу-2025.

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Решетилівка

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