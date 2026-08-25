Чехія – Україна: анонс онлайн-трансляції матчу жіночого Євро-2026
У вівторок, 25 серпня, жіноча збірна України з волейболу проведе четвертий поєдинок на чемпіонаті Європи-2026, де їй протистоятиме національна команда Чехії.
Зустріч розпочнеться о 20:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує Суспільне, на сайті "Чемпіон".
Плеєр з трансляцією буде додано ближче до початку зустрічі.
Зазначимо, що "синьо-жовті" в першому турі на турнірі поступились у трьох сетах Болгарії. Після цього підопічні Якуба Глушака із рахунком 2:3 програли Греції.
Напередодні вони здолали Австрію (3:0). Завершатиме груповий етап збірна України протистоянням із сербками, які вже достроково пробились у плейоф.
Нагадаємо, що континентальна першість розпочалась у Брно 21 серпня та триватиме до 6 вересня. На попередньому Євро-2023 жіноча українська збірна дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Чехії (2:3).