Чехія – Україна: анонс онлайн-трансляції матчу жіночого Євро-2026

У вівторок, 25 серпня, жіноча збірна України з волейболу проведе четвертий поєдинок на чемпіонаті Європи-2026, де їй протистоятиме національна команда Чехії.

Зустріч розпочнеться о 20:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує Суспільне, на сайті "Чемпіон".

Плеєр з трансляцією буде додано ближче до початку зустрічі.

Зазначимо, що "синьо-жовті" в першому турі на турнірі поступились у трьох сетах Болгарії. Після цього підопічні Якуба Глушака із рахунком 2:3 програли Греції.

Напередодні вони здолали Австрію (3:0). Завершатиме груповий етап збірна України протистоянням із сербками, які вже достроково пробились у плейоф.

Нагадаємо, що континентальна першість розпочалась у Брно 21 серпня та триватиме до 6 вересня. На попередньому Євро-2023 жіноча українська збірна дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Чехії (2:3).