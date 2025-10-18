Українська правда
Буоквинка переграла Балту в матчі чемпіонату України

Руслан Травкін — 18 жовтня 2025, 22:20
Буоквинка переграла Балту в матчі чемпіонату України
Завершилися матчі третього туру чемпіонату України з волейболу серед жінок.

Буковинка Чернівці, яка минулого сезону стала чемпіоном, провела свій дебютний матч у новій першості.

Фіналісту попередьного сезону Буковинка віддала лише один сет, але в двох фінальних боротьба була до останнього – 25:23 і 26:24.

В іншому поєдинку дня Полісся переграло Добродій-Медуніверситет з ідентичним рахунком 3:1.

Волейбол – чемпіонат України, жінки
3 тур, 18 жовтня

Буковинка – Балта 3:1 (18:25, 25:15, 25:23, 26:24)

Полісся – Добродій-Медуніверситет 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 25:23)

Нагадаємо, в чоловічій першості Житичі-Житомир здобули другу перемогу поспіль.

