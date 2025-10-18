Буоквинка переграла Балту в матчі чемпіонату України
Завершилися матчі третього туру чемпіонату України з волейболу серед жінок.
Буковинка Чернівці, яка минулого сезону стала чемпіоном, провела свій дебютний матч у новій першості.
Фіналісту попередьного сезону Буковинка віддала лише один сет, але в двох фінальних боротьба була до останнього – 25:23 і 26:24.
В іншому поєдинку дня Полісся переграло Добродій-Медуніверситет з ідентичним рахунком 3:1.
Волейбол – чемпіонат України, жінки
3 тур, 18 жовтня
Буковинка – Балта 3:1 (18:25, 25:15, 25:23, 26:24)
Полісся – Добродій-Медуніверситет 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 25:23)
