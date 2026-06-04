Блокуюча збірної України стала гравчинею чинного чемпіона Польщі

Українська центральна блокуюча Уляна Котар стала гравчинею польського клубу Девелопрес із міста Ряшев.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Талановита центральна з України приєднується до нашої команди, посилюючи блокування та атаку в центрі сітки Уляна, ласкаво просимо до Жешува! Бажаємо тобі численних успіхів, незабутніх емоцій та безлічі приводів для радості разом із "рисицями"!, – йдеться у заяві.

Уродженка Дніпра була представлена у стилі відомої іграшкової фірми "Lego". Це є традицією Девелопреса.

Уляна перейшла до польської команди із французького Мюлюза, з яким у сезоні-25/26 здобула требл (перемога в чемпіонаті Франції, Кубок та Суперкубок). Раніше українка виступала за житомирське Полісся, дніпровський СК Прометей, бухарестський Динамо та французький Марк Баруель.

Девелопрес завершив кампанію-25/26 у статусі переможця польської ТауронЛіги.

Нагадаємо, що Уляна Котар присутня у заявці національної збірної України на Лігу націй-2026. Вона взяла участь у дебютному матчі "синьо-жовтих" на турнірі, у якому українки поступилися США із рахунком 0:3. Котар записала до свого активу 7 очок.