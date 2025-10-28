Барком-Кажани здобули першу перемогу в новому сезоні чемпіонату Польщі

Українська волейбольна команда Барком-Кажани здобула першу перемогу в сезоні у чемпіонаті Польщі.

У 2 турі Барком обіграв Норвід Ченстохова з рахунком 3:2. На тай-брейку український колектив забезпечив собі перевагу на старті, яку зберіг до завершення сету.

Чемпіонат Польщі з волейболу

2 тур, 28 жовтня

Барком-Кажани – Норвід Ченстохова (24:26, 25:23, 25:20, 21:25, 15:11)

Для Баркома – це перша перемога у сезоні. У наступному труі українська команда зіграє проти Ольштина, гра відбудеться 3 листопада.

Минулого сезону Барком-Кажани завершили чемпіонат на 13-му місці – останньому, яке дозволяло зберегти прописку в елітному дивізіоні. Наступну гру Кажани проведуть у середу, 28 жовтня, проти Ченстохови.

