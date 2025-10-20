Барком-Кажани програли на тай-брейку у стартовому матчі чемпіонату Польщі

Українська волейбольна команда Барком-Кажани розпочала виступи у польській Плюс-лізі.

Львів’яни в першому матчі на виїзді поступилися Гданську з рахунком 2:3, проте здобули своє перше залікове очко в турнірі.

Найрезультативнішими у складі львів’ян стали Василь Тупчій (20 очок), Ілля Ковальов (18) та Лоренцо Поуп (17).

Чемпіонат Польщі з волейболу. 1 тур

Гданськ – Барком-Кажани – 3:2 (19:25, 25:20, 20:25, 25:19, 15:8)

Минулого сезону Барком-Кажани завершили чемпіонат на 13-му місці – останньому, яке дозволяло зберегти прописку в елітному дивізіоні. Наступну гру Кажани проведуть у середу, 28 жовтня, проти Ченстохови.

Раніше ми писали, що український волейбольний клуб Решетилівка підсилився трьома легіонерами з Куби.